حلا شيحة تنشر صور لابنتيها: "وحشتوني جدا"

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شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصور لابنتيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "حلا" على الصور: "بحبكم بناتي، ووحشتوني جدًا".
ونالت الصور إعجاب متابعيها، وعلق متابعون: "ربنا يحفظهم ويخليهم ليكي، قمرات ما شاء الله".
وكشفت الفنانة حلا شيحة، مسبقا، عن إجرائها عملية تجميل بسيطة بأنفها، خلال حوارها ببرنامج trending المعروض عبر فضائية mbc 4، قائلة: "عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة".
يذكر أن الفنانة حلا شيحة تألقت بظهورها في مهرجان الجونة بدورته الثالثة، وظهرت في حفل الختام الذي انعقد، مساء الجمعة الماضية، وهي مرتدية فستان مكشوف من الجانبين، دون أكمام، كما جاء قصير من الأمام، وطويل من الخلف، مع تسريحة شعر "ويفي" بسيطة.
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