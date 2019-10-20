بصورتين رومانسيتين.. ياسمين رئيس تنفي شائعة طلاقها مجددا

نفت الفنانة ياسمين رئيس، مجددا، شائعة طلاقها من زوجها المخرج هادي الباجوري، بصورتين رومانسيتين تجمعها بزوجها، نشرتهما عبر موقعها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر الصور الباجوري وهو يحتضن زوجته، التي أطلت بفستان أسود غير منقوش، تميز بأنه بدون أكمام ومكشوف الصدر، مع اختيارها تسريحة شعر "كيرلي"، كما ظهرت بإحدى الصورتين بصحبة الممثلتين هنا وحلا شيحة.

واكتفت الفنانة الشابة بوضع "إيموشن" قلب على الصورتين، دون كتابة تعليق، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورتان على ما يزيد على 45 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ربنا يحفظكم لبعض ويبعد عنكم الطلاق"، و"الصور خير دليل على أنكم لسه مع بعض"، و"لايقين على بعض".

ياسمين رئيس ترد على شائعة انفصالها بتغريدة

ومنذ أيام، ردت ياسمين رئيس على شائعة انفصالها، بتغريدة لها عبر "تويتر"، قائلة: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش، يا ريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعو بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكرًا".

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ياسمين تثير الجدل بتغريدة غامضة

وكانت ياسمين أثارت الجدل بتغريدة غامضة، أمس، عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت خلالها عن الطلاق وما يسببه من أحزان، قائلة: "مهما كانت الأسباب قوية، لما بييجي قرار الانفصال بين اثنين بينهم حياة طويلة، بيفضل في حزن محتاج لوقت طويل عشان يعدي".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ياسمين رئيس، كان أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بصحبة زوجها هادي الباجوري.