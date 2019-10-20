مشاهد طريقة من مظاهرات لبنان: "مرجيحة" و"شيشة" ومسبح مياه

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
لقطات طريقة وأخرى نادرة وغريبة ميّزت المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ أيام عدة، في ظل الظروف العصيبة التي صاحبت الاضطرابات المندلعة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم وضرائب جديد.
ورسمت اللقطات خفة ظلّ الشعب اللبناني وهو يُعبر عن رأيه بطرافة وغرابة، تداولها العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها وسائل إعلامة دولية من بينها "سي إن إن" عربية.
منها الشباب الذين قرروا أن يلعبوا الـ "بيبي فوت" وسط الطريق.
فيما قرر غيرهم أن يداعبوا طفلا داخل سيارة في أحد الشوارع بأغنية "بيبي شارك" المشهورة بين الأطفال
لتنتقل فيما بعد عدوى الأغنية إلى مناطق أخرى
كما أن المشاوي لم تغب عن هذه الاحتجاجات
وحتى الأرجوحة لم تغب عن هذه الاحتجاجات كذلك.
أما هذا المتظاهر فقد حمل العلم اللبناني وجلس في بركة على طريق سريع يربط بيروت بشمال لبنان، في زوق مصبح.
فيما قرر آخر تدخين النرجيلة، في صيدا جنوب لبنان
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