مجوهرات درة التونسية..استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - استطاعت الفنانة درة التونسية من ترك بصمة لها في عالم الفن والتمثيل، خاصت بعدما تألقت بالكثير من الأعمال والمسلسلات التلفزيونية، التي لاقت استحسان الجمهور فيها.

لكن ما يميز درة أيضاً جمالها الآخاذ الذي لا تتوقف عن إظهاره للجميع من خلال اختيار أجمل تصاميم الأزياء التي تبرزها بأبهى الإطلالات وبأجمل الطلات، خاصة عندما ترفقها بقطع المجوهرات الفاخرة التي لا تتردد عن اختيارها بشكل دائم ومع معظم الإطلالات وفي مختلف المناسبات.

وقد استطاعت درة من لفت أنظارنا إلى مجوهراتها في الآونة الأخيرة، حيث طالعنا انستقرام الخاص بها ورصدنا العديد من قطع المجوهرات التي بالتأكيد ستلقى إعجابك أنت أيضاً.

درة بإطلالة أنيقة أرفقتها بمجوهرات فاخرة

الأقراط الكبيرة الحجم

درة اختارت أقراطاً لافتة من حبات اللؤلؤ



تسعى درة بشكل دائم إلى إبراز أناقتها من خلال اختيار الأقراط كبيرة الحجم متعددة التصاميم والأشكال، فقد اختارت في إحدى الإطلالات أقراطاً طويلة مصنوعة من حبات اللؤلؤ كبيرة الحجم برزت بشكل لافت ومبهر.

وفي إطلالة ثانية اختارت أقراطاً دائرية الشكل، باللون البرونز جاءت بتصميم بسيط، فنسقتها مع إطلالة كاجوال عصرية.

وبما أن الجميع يعلم أن درة تواكب آخر صيحات الموضة والترند للمواسم المقبلة، اختارت في إحدى إطلالاتها أقراطاً طويلة وصلت إلى أسفل رقبتها مرصعة بحبيبات الماس الناعمة.



العقود المرصعة بالأحجار الكريمة

درة تختار مجوهرات مرصعة بالماس والياقوت الأحمر



تختار درة دائماً في إطلالاتها الرسمية، عقود فاخرة مرصعة بحبات الماس والأحجار الكريمة، فقد رصدناها في إحدى الإطلالات ترتدي عقد مرصع بالياقوت الأحمر، نسقت معه أقراطاً مرصعة أيضاً بالتصميم والشكل نفسه.

وفي إطلالة ثانية، أبهرتنا درة باختيار عقد باللون الذهبي بتصميم هندسي، نسقت معه أقراطه المماثلة له.

وهذا الطقم من المجوهرات حاز على إعجاب الجميع ولفت جميع الأنظار إليه.