إطلالات سمية الخشاب تقع في فخ البهرجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - سمية الخشاب من النجمات الشهيرات في الوطن العربي، حيث إنها لفتت الأنظار إليها منذ أن دخلت عالم التمثيل في شبابها، واستمرت من خلال الأدوار المميزة التي لعبتها في السينما وعلى التلفاز، لكنّ اطلالات سمية الخشاب في مختلف المناسبات، تميل بشكل أساسي نحو الأسلوب المبهرج، وقد جمعنا اليوم صورًا لهذه الاطلالات، شاهديها وساعدينا في تقييمها من وجه نظرِك.







اطلالات سمية الخشاب في مختلف المناسبات

إطلالات سمية الخشاب بين البهرجة والأناقة



تتمتع سمية الخشاب بجمال جذاب، لكنها قليلًا ما تعرف كيف تُظهر جمالها بأسلوب ناعم بعيد عن البهرجة، حيث إننا نراها غالبًا تختار تصميمات أزياء ذات طابع مبالغ به، وتنسق صيحات الموضة بأسلوب فوضوي نوعًا ما، إن كان من ناحية الألوان أو القصات التي تبدو غير مناسقة لشكل قوامها، أو من ناحية اختيار الاكسسوارات.

لكن في بعض المناسبات نشاهد سمية وقد اختارت اطلالات أنيقة ناسبت عمرها، وناسبت شكل قوامها، مثل فساتين الميدي الناعمة بلون واحد، أو تنسيقات التنانير مع القمصات، وعلى سميّة أن تحافظ على هذا النوع من اللباس في مختلف المناسبات.



شاهدي صور اطلالات سمية الخشاب التي اعتمدتها في مختلف المناسبات، في أزياء وتصميمات تنوعت بين النمط المبهرج أو الأسلوب الأنيق، وساعدينا في تقييم هذه الاطلالات.