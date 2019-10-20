- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - تعشق الكثير من السيدات ارتداء بدلات للسهرة ، وتبحث عن البدلة المناسبة لارتدائها في مناسبة معينة.
تشعرين أنك مللت من حضور السهرات بفساتين وترغبين في بدائل مميزة وتجعلك متألقة دائما؟ بدلات السهرة تعد الخيار الأمثل لك، فهي تأتي بقصات كثيرة للغاية بحيث تناسب كل امرأة وفقا لذوقها.
اختاري بدلة لامعة ذو بنطلون شارلستون ونسقي معها توب مميز من الشيفون على سبيل المثال وتألقي بسهرة ممتعة ولا تنسِ ارتداء حذاء ذو كعب عال.
اتجهي إلى اختيار بدلة ميتاليك باللون الفضي ونسقي معها توب قصير وتألقي بحذاء بكعب لإطلالة مبهرة في سهرتك.
هل فكرتي في حضور السهرة ببنطلون بخصر عال كاروه مع توب قصير وبأكمام طويلة؟ أنه سيمنحك شكلا مميزا للغاية.
لا تتردي في تنسيق بدلة باللون الأسود المزينة بالجليتر لتستمتعي بشكل رائع ومميز للغاية.
تابعي أيضاً:
عبايات أنيقة للخريف بألوان عصرية
إطلالات أنيقة بالبناطيل عالية الخصر من مدونات الموضة المحجبات
للمرأة الأنيقة.. لا تتخلي عن البدلات الرسمية!
كانت هذه تفاصيل خبر آخر موضة بدلات للسهرات لاطلالة أنيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.