الأحذية الجلدية لأناقة لا مثيل لها في شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - مع اقتراب فصل الشتاء البارد من الضروري أن تختار الأحذية التي بإمكانها أن تحميك من موجات البرد والأمطار التي تتساقط بشكل شبه يومي، وبالطبع ليس من الضروري أن نختار الأحذية الشتوية التي لا تمتلك أي تصميم مميز أو شكل جذاب، بل بإمكاننا التنسيق بين تلك الدافئة والمريحة والتي تملك تصميماً لافتاً.

وعلى الرغم من أن السيدات هنّ اللواتي يسارعن إلى شراء كل ما تتطلبه إطلالات الموسم المقبل، إلّا أن الرجال أيضاً يجب أن يسارعوا إلى انتقاء الأزياء الشتوية التي تواكب آخر صيحات الموضة وبالطبع الأمر نفسه ينطبق على الأحذية.

ولشتاء 2020 قدمت أهم الدور العالمية مجموعة من الأحذية الجلدية، التي لا منافس لها في عالم الأحذية، فهي تناسب أجواء فصل الشتاء بشدة خاصة وأنها سهلة التنضيف والتلميع وبالتالي تحافظ على رونقها لأطول وقت ممكن في الشتاء.

حذاء منبسط من الجلد الأسود من Gucci

الأحذية ذات العنق المتوسط

حذاء من الجلد الأسود من Balenciaga



بالطبع لا يمكن الاستغناء عن الحذاء ذو العنق المتوسط في فصل الشتاء، فهو قادر على منح الإطلالة أناقة لا مثيل لها ناهيك عن كمية الدفء التي يمنحها للجسم.

لذا ركزت بعض الدور العالمية على تقديم أحذية جلدية ذات عنق متوسط بتصميم مميز ولافت، حيث أبهرنا الحذاء من Balenciaga الذي جاء بتصميم عصري وقريب من الرياضي، لذا هو مناسب لإطلالة كل يوم خاصة بلونه الأسود الجذاب والأربطة الأمامية، بالإضافة إلى حجمه الكبير مقارنة بباقي الأحذية.

واستطاعت دار John Lobb من تقديم حذاء باللون البني، اللون الرائج لشتاء 2020، بتصميم عنق متوسط وأربطة ناعمة باللون البني الغامق.

نرشح هذا الحذاء للذين يفضلون الجمع بين الكلاسيكية والعصرية.



الأحذية المنبسطة

حذاء بتصميم أنيق ومميز من Burberry



بالطبع لا يمكن الاستغناء عن الأحذية المنبسطة التي تستطيع أن تفرض وجودها في مختلف الأوقات ومع جميع الإطلالات، ولهذه الأسباب أبهرتنا دار Gucci بحذاء منبسط من الجلد الأسود تميز ببساطته وأناقته، لكن يمكن اختياره مع الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية.

أما دار Burberry فقد قدمت حذاء باللون البني الغامق يليق بأصحاب الإطلالة الكلاسيكية، حيث بإمكانهم تنسيقه مع سروال قماشي أو بدلة.

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