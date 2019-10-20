قفاطين وجلابيات موضة خريف 2019 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - باتت القفاطين والجلابيات جزء لا يتجزأ من عروض الأزياء العالمية، وفي مجموعات الملابس الجاهزة المخصصة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020 أدرجت دور الأزياء العريقة تشكيلة واسعة تحاكي جميع الأذواق، تعرفي على التصميم الذي يلائم جسمك ويخفي عيوبه.

قفاطين مخططة للقصيرات

Jil Sander

برزت هذا الموسم صيحة الأزياء المطبعة بالخطوط العمودية والتي تأتي في صالح قصيرات القامة حيث سيوحي هذا النمط بأن من ترتديه أكثر طولًا، وطالت هذه الموضة القفاطين التي أدرجتها ماركة جيل ساندر Jil Sander ضمن مجموعة خريف 2019.

قفاطين مطبعة للنحيفات

Andrew GN



نجحت موضة القفاطين والجلابيات المزينة بالطبعات في حجز مكانًا بارزًا لها على منصات عروض الأزياء الجاهزة، وتألقت بها عارضات آندرو جن Andrew GN وبلومارين Blumarine ومارني Marni، وهى من القطع التي نرشحها بقوة لنحيفات الجسم اللواتي يرغبن بإطلالة تظهرهن بقامة أكثر إمتلاءًا.

قفاطين أحادية اللون للممتلئات

Elie Saab

اذا كنتِ تملكين قوام ممتلئ فأنتِ في حاجة إلى القفاطين الواسعة المصممة بلون واحد مثل الموديلات التي رصدناها لدى إيلي صعب Elie Saab، جيني Genny وبراندون ماكسويل Brandon Maxwell، أعتمدي القطع الداكنة منها لتنحف الجسم.

عبايات وقفاطين مزودة بكاب طويل

Ralph Lauren

هيمنت التصاميم المزودة بكابات طويلة على إبداعات كبريات دور الأزياء العالمية، تمسكي بهذا الستايل لإطلالة فخمة تزيد من عرض أكتافك الكنزة لا سيما اذا كان قوامك كمثري الشكل، طالعي القفاطين التي جلبناها لكِ من عروض رالف لورين Ralph Lauren وتاداشي شوجي Tadashi Shoji.