أزياء سهرة جريئة اعتمدتها سلمى أبو ضيف .. شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - سلمى أبو ضيف ومنذ دخولها عالم الشهرة، أثارت الجدل بسبب اطلالاتها الجريئة والعصرية التي تنسقها لمختلف المناسبات بأسلوبها الخاص الشبابي، والمواكب للموضة، وقوامها الذي يشبه قوام عارضات الأزياء ساعدها على اختيار مختلف التصميمات، من فساتين السهرة إلى الجمبسوت والبدلات الرسمية والفساتين القصيرة وغيرها.. ومؤخرًا رصدنا لها عددًا من الاطلالات المميزة الخاصة بالسهرات، والتي اتسمت أيضًا بالطابع الجريء وإليكِ بعض الأمثلة.



سلمى أبو ضيف في فستان أسود قصير

سلمى أبو ضيف في فستان أسود قصير



اعتمدت مؤخرًا سلمى أبو ضيف في إحدى السهرات، اطلالة رسمية ذات طابع شبابي، وكانت عبارة عن فستان أسود قصير مصنوع من قماش الساتان من الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier بقصة البليزر المحددة للخصر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأصفر، وشنطة يد صغيرة بتصميم عصري.

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لوك رسمي جمع بين الأناقة والعصرية

اطلالة أنيقة وعصرية نسقتها سلمى أبو ضيف



سلمى أبو ضيف تعرف جيدًا كيف تجمع بين النمط العصري مع لمسات أنثوية فاخرة، وهذه الاطلالة أكبر دليل على ذلك، وقد اختارت فيها فستان ماكسي بكشكش من التول الأسود، نسقت من فوقه ترانشكوت باللون الذهبي الميتالك، أضافت من خلاله لمسات لافتة، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.





فستان أحمر بقصة الكتف الواحدة اختارته سلمى أبو ضيف

فستان أحمر كتف واحد اختارته سلمى أبو ضيف





الفساتين بقصة الكتف الواحدة من التصميمات الأكثر رواجًا هذا الموسم، وقد شاهدنا النجمة الشابة سلمى أبو ضيف وقد اختارت فستان سهرة مؤخرًا من هذه القصة، التي تذكرنا بفساتين الملكات الرومانيات، باللون الأحمر الحيوية وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ ومجوهرات ناعمة.



أزياء سهرة ذات طابع جريء وعصري اعتمدتها سلمى أبو ضيف، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي في المناسبات القادمة بأسلوب شبابي ومواكب للموضة.