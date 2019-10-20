ملابس محجبات للقصيرات على غرار الفاشينيستا سمر البرشا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - تعتبر الفاشينيستا سمر البرشا من أبرز وجوه الموضة المحجبات حيث تشكل مصدر إلهام للآلاف من السيدات المتابعات لها على انستقرام.



شاهدي أجمل إطلالاتها لتستوحي منها موضة خريف 2019 التي تناسب قصيرات القامة.

بناطيل عالية الخصر

بنطال أبيض عالي الخصر

جربي اعتماد موضة البناطيل عالية الخصر High waisted pants بإختيار موديل أبيض واسع الأرجل وتنسيقه مع كنزة بيج ومعطف أبيض طويل على غرار سمر البرشا، هذا اللوك سيوحي أن ساقيكِ أكثر طولًا.

أبرز صيحات خريف 2019 للمحجبات وأسرار تنسيقها من وحي الفاشينيستا

فساتين A line

فستان A Line طويل

تصدرت موضة الفساتين الواسعة بقصة A line لائحة صيحات خريف 2019، اختاري موديل بلون وطبعات ناعمة من وحي إطلالة سمر البرشا، ولائميه مع سنيكرز أبيض وحقيبة كتف متوسطة الحجم بسلسال يمكن التحكم بطوله لتبرزي طول قامتك.

تنانير بليسيه مكسرة

بلايزر مع تنورة بليسيه من نفس اللون

تبقى التنانير البليسيه المكسره من أساسيات خزانة الخريف، امزجيها بقطعة كلاسيكية كالبلايزر شرط أن يكون من نفس لونها، فهذه الحيلة ستكسبك مزيد من الطول، أكملي اطلالتك على طريقة سمر البرشا بإنتعال حذاء مدبب Pointy shoes.

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إطلالة بلون موحد

فستان طويل مع كنزة صوف من نفس اللون

تساعد الإطلالات أحادية اللون الخالية من الطبعات في إطالة القامة، تجرئي ونسقي فستان أو تنورة ساتان طويلة مع كنزة صوف قصيرة من نفس اللون لإطلالة غير إعتيادية من وحي أناقة الفاشينيستا الشهيرة، هذا الستايل يناسبه حذاء Loafer فضي وحقيبة Tote بيضاء بحجم متوسط.

أزياء محجبات: كيف تنسقين موضة الكاروهات؟

أزياء مخططة

فستان مطبع بخطوط عمودية

لا خلاف على أن الأزياء المخططة هى الأكثر رواجًا في خريف 2019، نسقي بلايزر أسود بهذا النمط الرجالي مع بنطال جينز واسع باللون الرمادي الداكن وتوب بيج لإطلالة يمكنك التوجه بها إلى المكتب، وتممي أناقتك ببوط Pointy بطبعة الحيوانات.

الأحزمة الرفيعة

بليزر أصفر مزين بحزام ذهبي رفيع

لا سيما الموديلات المعدنية، اختاريها بنغمات قريبة للون التوب حتى لا تقسمي شكل قامتك وبالتالي تبدين أقصر، جربي تزيين بليزر بلون أصفر فاتح بحزام ذهبي من وحي سمر البرشا.