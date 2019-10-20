كونتور الانف الطويل بخطوات واضحة وسهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - كونتور الانف الطويل، هو من أبرز حيل المكياج التي تساعد السيدة في الحصول على أنف أنعم وأصغر. إذ معروف أن السيدة العربية، تتمتع بأنف طويل وعريض نسبيا، ما يجعل ملامح الوجه تبدو قاسية. لذلك، باتت تسمح مستحضرات المكياج باتمام حيل رائعة للحصول على أنف أصغر.



إليك خطوات اتمام كونتور الانف الطويل:



1. تحضير البشرة:

تحضير البشرة

قبل البدء بالكونتورينغ، عليك ان تحضري بشرتك عبر تطبيق كريم الترطيب وكريم الاساس وبرايمر البشرة، للحصول على بشرة موحدة اللون وخالية من الشوائب. ننصحك بالبدء باستخدام مستحضر خال من الزيوت مثل Huda Beauty Matte Perfection Pre-Makeup. المهم ان تختاري تركيبة غير لامعة لان الانف فيه عادة افرازات دهنية كثيرة.



بمجرد تطبيق البرايمر، انتقلي لتطبيق كريم أساس غير لامع على ان يكون بدرجة لونية واحدة اغمق من بشرتك.



2. اختيار الكونتور:

اختيار الكونتور

بعد تحضير البشرة، يمكنك الانتقال لمرحلة الكونتور. ابدئي باستخدام كونتور بتركيبة الكريم ثم استخدمي معه البودرة. تذكري انه للكونتورينغ، يمكنك دوما استخدام ظلال عيون بتركيبة الكريم على ان تكون داكنة درجتين اكثر من لون بشرتك او ببساطة استخدمي مستحضر كونتور. عموما، الدرجات الرمادية تبدو دوما طبيعية، لذلك من المفضل ان تبتعدي عن التدرجات البرتقالية عند اختيار مستحضر الكونتور. ثنائية الكريم والبودرة، عند مزجهما معا يساعدان في الحصول على مظهر طبيعي اكثر.

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3. تطبيق الكونتور:

تطبيق الكونتور

حدّدي بالكونتور الداكن، جانبَيْ أنفك. ابدئي من أسفل الحاجب الايمن او الايسر ثم تابعي الرسم نزولاً نحو اسفل الانف ورأس الأنف من أسفل، بشكل مثلث للحد من طوله ليبدو أقصر. بمعنى آخر، المناطق التي تريدين إخفائها، تحددينها باللون الداكن.

امزجي المستحضرين جيدا باستخدام الاسفنجة الخاصة لذلك.



4. الهايلايتر:

الهايلايتر

قومي باستخدام الهايلايتر او الكونسيلر على الخط الاوسط للانف، باتباع خط عمودي يبدأ من الاسفل اي من رأس الانف نحو الأعلى حتى منتصف الجبهة، تأكدي أيضاً من مزج المستحضرين جيداً.



5. إذا لاحظتِ ان الفرق واضح جدا، طبقي طبقة رقيقة من البودرة على وجهك.

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