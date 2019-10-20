كريم الوقاية من الشمس في الخريف.. تمسكي به

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - غالبية السيدات يعتقدنَ أن استخدام كريم الوقاية من الشمس هو حكر على فصلي الربيع والصيف. إنما على العكس، إن روتين العناية بالبشرة في الخريف والشتاء، يفرض التمسك بكريم الوقاية من الشمس. أما السبب فيكمن ببساطة في قدرة هذا المستحضر على حماية البشرة من الاشعة ما فوق البنفسجية طوال ايام السنة. فهذه الاشعة الضارة، تتسبب بالكثير من التجاعيد والخطوط وعلامات الشيخوخة المبكرة.



لذلك، إن كنت حريصة على تجنيب بشرتك التأثيرات المضرة وما يستتبعها من تصبغات جلدية ونمش وصولا الى التجاعيد المبكرة، فاحرصي على استخدام كريم الوقاية من الشمس في الخريف والشتاء.



إنما ما هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام كريم الوقاية من الشمس في الخرف والشتاء؟





الفرق الاهم الذي يمكن اخذه في الاعتبار لدى شراء كريم وقاية من الشمس، يكمن في مؤشر الوقاية. إذ ان مؤشر الوقاية او درجة الـSPF التي نحتاج اليها في الخريف والشتاء تكون ادنى من مثيلتها في الصيف



يجب الانتباه الى صلاحية كريم الوقاية من الشمس وعدم استخدامه في حال مرور أكثر ن سنة على فتح العبوة.



على صاحبات البشرة الحساسة، التأكد من احتواء كريم الوقاية من الشمس على مواد ملطفة لا تسبب الحساسية ومنها الألوفيرا وغيرها...

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يجب التمييز بين: الحاجب الشمسي الذي يعمل على حجب أشعة الشمس كاملة ونعني بذلك أشعة UVA, UVB ، والواقي الشمسي الذي يوفر الحماية من الأشعة الضارة أي ما فوق البنفسجية أو ما دون الحمراء ولكن بنسب متفاوتة، يحددها الطبيب وفقاً لطبيعة البشرة ولونها وطريقة تفاعلها مع الميلانين الذي يؤدي الى الإصابة بالكلف او بالحروق.





ما هي أبرز كريمات الوقاية من الشمس التي ينصح بها في الخريف والشتاء؟



La Roche-Posay Anthelios Face Sunscreen SPF 60: يتمتع بتركيبة خالية من الزيوت وقابلة للامتصاص سريعا، ما يجعلها ملائمة لـ البشرة الدهنية والحساسة وتلك المليئة بحب الشباب. كما يحتوي على مؤشر حماية عالي (SPF 60) وعلى مضادات أكسدة، تحمي البشرة من السموم والاشعة الضارة، فتبقيها صحية ونضرة.



La Roche-Posay Anthelios Face Sunscreen SPF 60



Elta MD UV Sport Broad Spectrum Sunscreen SPF 50: يتميز بتركيبة خالية من الزيوت، لا تقفل مسام البشرة، كما انها مضادة للمياه طوال 80 دقيقة، ما يجعلها ملائمة لممارسة الرياضات الشتوية من التزلج على الجليد والسباحة في أحواض السباحة الساخنة.

Elta MD UV Sport Broad Spectrum Sunscreen SPF 50



Eucerin Sun Creme Sensitive Protect SPF 50+ : من الكريمات الفاعلة جدا في حماية البشرة سواء الجافة والحساسة من الاشعة الضارة، بفضل تركيبتها التي تحتوي على عناصر مضادة لـ UVA/UVB.

Eucerin Sun Creme Sensitive Protect SPF 50

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