حضري ماسك المانجو... وانعمي ببشرة مثالية!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - ثمرة المانجو، إضافة الى مذاقها الشهي، تُعتبَر بمثابة قنبلة من الفيتامينات التي يحتاج اليها الجسم. إنما تبيّن أيضا أن المانجو، يتمتّع بالكثير من الخصائص المفيدة للبشرة. ولذلك، نعرض في هذا التقرير مجموعة خلطات منزلية سهلة، لتحضير ماسك المانجو للعناية بالبشرة.

في البداية، معروف ان الفيتامينات المتوافرة في المانجو، تساعد في ترطيب البشرة وبالتالي جعلها صحية ونضرة، وذاك ملمس حريري ناعم.



معروف ايضا ان المانجو، يتمتّع بخصائص تساهم في تفتيح لون البشرة، وذلك بفضل احتوائه على فيتاميني A وC والبيتا كاروتين وهي مضادات أكسدة، تعمل على تجديد خلايا البشرة وبالتالي الحصول على بشرة أفتح. كما يساعد المانجو في تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحسن صحة البشرة وملمسها ونضارتها.



كما ان تطبيق ماسكات المانجو على البشرة، يساعد في تخفيف حدة علامات الشيخوخة المبكرة من تجاعيد وخطوط، نظرا الى ان هذه الثمرة تحتوي على مضادات للأكسدة، تحارب بدورها الجذور الحرة المضرة بالبشرة. كذلك، يمتلك المانجو خصائص قابضة للمسام. ولذا فهو مثالي للبشرة الدهنية والتي تعاني من مسام مفتوحة، فهو بالتالي يخفف إفراز الزيوت.

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ماسك المانجو والعسل:

ماسك المانجو والعسل



يلائم كل انواع البشرة. يساعد في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كالحرير، كما يتمتّع بخصائص منظّفة ومطهّرة بفضل العسل الذي يناسب البثور أيضا. لتحضير هذه الخلطة يلزمكِك

• 4 ملاعق من لب المانجو.

• ملعقة الى ملعقتين من العسل الطبيعي .

• ملعقة الى ملعقة ونصف من زيت اللوز.

امزجي المكونات جيدا، ثم طبّقيها على بشرة نظيفة واتركيها مدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.



ماسك المانجو والطين:

ماسك المانجو والطين



ينصح به تحديدا لـ البشرة الدهنية. يحتوي على اللبن (أي الحليب) والعسل اللذين يعملان على ترطيب البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

لتحضير هذه الخلطة المنزلية يلزمكِ:

ربع ثمرة مانجو ناضجة، مقطّعة مكعبات صغيرة.

ملعقة من الطين او من الشوفان الناعم.

ملعقة من العسل.

ربع كوب من اللبن.

ضعي المكونات في الخلاط، الى ان تصبح كلها متماسكة. طبقي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه مدة 15 دقيقة. ختاما اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.



ماسك المانجو للبشرة الحساسة:

ماسك المانجو للبشرة الحساسة



لتحضير هذه الخلطة، يلزمك ملعقتين كبيرتين من هريس المانجو مع ملعقة من ماء الورد، ومن ثم وزعي الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة قبل ان تقومي بغسل وجهك بلطف بالماء الفاتر.

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