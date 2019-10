ألوان مناكير تناسب البشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - ليست الملابس وحدها ما تشغل السيدات، إذ ان الوان مناكير الاظافر تشغل حيزا لا يُستهان به من الموضة الموسمية. في خريف 2019، اخترنا لصاحبات البشرة السمراء والبشرة القمحية مجموعة رائعة من الوان مناكير الاظافر العصرية.



1. تدرجات مناكير النيود: يكفي ان تختاري الدرجة اللونية التي تنسجم مع لون بشرتك، اتجهي صوب التدرجات الداكنة من النيود، فالتدرجات الفاتحة ستولد تناقضا بصريا مزعجا.



اخترنا لك:



Essie Sand Tropez

Essie Less is Aura

Essie Clothing Optional

Essie Suit and Tied

Essie Mink Muffs



2. المناكير الازرق الداكن:

المناكير الازرق الداكن

مناكير الازرق سواء الجاف او اللماع، يشكل آخر صيحات موضة خريف 2019، اذ شاهدناه بكثرة على منصات عروض الأزياء وهو يليق بالبشرة السمراء.

اخترنا لك:

Maybelline Color Show Bright Sparks, Blazing Blue



3. المناكير الأحمر الكلاسيكي:

المناكير الأحمر الكلاسيكي

الاحمر يبقى لون مناكير كلاسيكي لا يمكن الاستغناء عنه. يكفي ان تختاري الدرجات الداكنة المئلة الى لون الاحمر الخمري.



اخترنا لك:

CND Vinylux Long Wear Polish in Rouge Red

L’Oreal Paris Nail Paint, 550 Rouge Sauvage

ألوان نيود



4. المناكير الأخضر الزيتي:

يشكل لونا رائعا على البشرة السمراء، خصوصا اذا تم تنسيقه مع اطلالة رمادية.

اخترنا لك:

Faces Splash Nail Enamel, Tropical Green 59

OPI Aber-Green

5. المناكير الأبيض والمناكير الأسود:

يعتبران من الوان المناكير الأساسية التي لا غنى عنها ضمن مجموعتك الخاصة.

اخترنا لك:

Le Vernis Chanel - NR. 538 - GRIS OBSCUR

Le Vernis Chanel -NR. 711 - PURE WHITE



6. المناكير الذهبي:

للمناسبات، واذا اردت الحصول على لمسة شخصية ولافتة جدا، ننصحك باعتماد مناكير الاظافر باللون الذهبي.

اخترنا لك:

Lakme Absolute Gel Stylist Nail Color, Gold Glaze



7. المناكير الوردي:

بالتدرجات الداكنة من هذا اللون تلون مظهرك، وبشرتك السمراء وتضفي عليها بريقا لا مثيل له.

اخترنا لك:

Sally Hansen Complete Salon Manicure in Wine Not

Maybelline New York Color Show, Big Apple Nail Paint, 204 Juicy Red

