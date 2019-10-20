قناع الخميرة لشد بشرة الصبيّة الثلاثينية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - الخميرة تحتوي على الكثير من المواد الطبيعية التي تساعد على شد الوجه، وتحمي من التجاعيد، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تمنحكِ وجهًا نضرًا وبشرة مشرقة.



لهذا، الصبيّة الثلاثينية بحاجة إلى هذا النوع من الماسكات، التي تحتوي على الخميرة، لشد بشرتها وحمايتها من التجاعيد، بشرة شبابية دائمًا، وقد اخترنا لكِ 3 أقنعة مميزة من الخميرة للحصول على كل هذه الفوائد.



قناع الخميرة والحليب

قناع الخميرة والحليب



- قطعة صغيرة من الخميرة البيرة "غير الفورية"

- ملعقة صغيرة حليب



تحضير القناع



قومي بفرك الخميرة، ثم وضع اللبن عليها، ووزعي الخليط على وجهِك.

اتركيه يجفّ لمدة 15 دقيقة، وسوف تشعرين بشدٍّ في وجهكِ قليلًا، ثم اشطفيه بالماء الدافىء مع تقشير القناع بلطف.

اشطفي وجهكِ بالماء البارد لـ غلق المسام.



قناع الخميرة والعسل

قناع الخميرة والعسل



- قطعة صغيرة من الخميرة البيرة "غير الفورية"

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة ماء دافىء



طريقة عمل القناع



ضعي المكونات مع بعضها البعض.

وزعي الماسك على وجهكِ واتركيه يجف

اتركيه لمدة 20 دقيقة

افركي الماسك بلطف مع الماء الدافىء عند غسل الوجه.



قناع الخميرة وماء الورد

قناع الخميرة وماء الورد



- قطعة صغيرة من الخميرة البيرة "غير الفورية"

- ملعقة صغيرة ماء ورد





طريقة عمل القناع



ضعي ماء الورد مع الخميرة.

وزعي الماسك على وجهكِ واتركيه يجف.

اتركيه لمدة 15- 20 دقيقة

افركي الماسك بلطف مع الماء الدافىء عند غسل الوجه.

بقطعة قطنية امسحي وجهكِ بماء الورد لتلطيف البشرة.

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