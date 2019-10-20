خلطات طبيعية سهلة لتبييض الأسنان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - الابتسامة تعكس الثقة في النفس، لكنها لا تكتمل من دون أسنان صحية وبيضاء. طبعا إن تنظيف الاسنان ما لا يقل عن مرتين في اليوم، وباستخدام معجون الاسنان وفرشاة الاسنان سواء الكهربائية او العادية، يشكل العمود الفقري لصحة الاسنان ونظافتها. إنما هناك عوامل أخرى، تلعب دورا في جعل الاسنان تبدو مصفرة، منها ما له علاقة بالتقدم في السنّ ومنها ما له علاقة بنوعية الطعام والشراب. فمعروف مثلا ان الاكثار من شرب الشاي والقهوة، يؤثر سلبا في بياض الاسنان وصحتها.



إنما يبقى هنك العديد من الوسائل التي تساعدك في تبييض الاسنان، ومنها خلطات منزلية سهلة التحضير، بفضل سهولة الوصول الى مكونتها:





لتبييض الأسنان طبيعياً، اخترنا لك الخلطات الآتية:

زيت جوز الهند: إضافة الى مزاياه الكثيرة في مجال العناية بالشعر والبشرة، يلعب زيت جوز الهند دورا كبيرا في تبييض الاسنان. يكفي ان تبللي قطنة او قطعة قماش قطنية نظيفة، بالقليل ن زيت جوزالهند وتمسحي اسنانك بها بعد فركها بفرشاة الاسنان، لتلاحظي الفرق بعد نحو أسبوع الى 10 ايام. يعمل زيت جوز الهند على قتل بكتيريا الفم ويزيل لجير الذييسبب اصفرار الاسنان.

زيت جوز الهند





صودا الخبز و بيروكسيدات الهيدروجين: امزجيهما في وعاء نظيف، ثم افركي بهما اسنانك. صودا الخبز هي مادة كاشطة تعمل على ازالة البقع عن الاسنان، ما يجعلها تبدو اكثر بياضا. أما بيروكسيد الهيدروجين فيقتل البكتيريا ولا يزيد نسبة الحموضة في الفم، وهي التي تؤذي الاسنان. اذا كنت من المواظبات على احتساء القهوة والشاي، فجربي هذه الوصفة للحصول على نتائج مذهلة.

جربي صودا الخبز





الكركم: بعد فرك الاسنان باستخدام المعجون العادي، اغسليها، ثم ضعي بودرة الكركم على الفرشاة وافركي اسنانك بها . أخيرا قومي بالمضمضة جيدا. كرري هذه العملية 3 مرات يوميًا للحصول على أسنان بيضاء وجذابة.

الكركم





قشر الموز: نعم تلك التي نرميها في سلة المهملات! تحتوي قشرة الموز على بعض المعادن الأساسية التي تخترق الأسنان وتساعد في تبييضها. افركي أسنانك بقطعة من قشرة الموز لمدة 15 دقيقة ثم نظفي اسنانك باستخدام المعجون. كرري هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعيًا وستلاحظين الفرق بسرعة.

قشر الموز

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