الغرة مع الشعر الكيرلي..هل تعتقدينها مستحيلة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 مساءً - الكثير من الصبايا يعتقدن أنّ من الصعب أو المستحيل، أن يعتمدن قصة الغرة مع الشعر الكيرلي، ولكن لم تعد هذه الفكرة صحيحة على الإطلاق، فالكثير من الفاشينيستات والصبايا اعتمدن أكثر من طريقة مميزة بلمسة جنونية للغرة مع الكيرلي.



واعتماد الغرة مع الشعر الكيرلي كان صعبًا، لأنّ الشكل المتعارف عليه مع الغرة يعتمد في الأساس على الشعر الأملس، والذي يكون مرتبًا بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كانت تسريحة الشعر تعتمد الغرة على كلا الجنبين، لهذا فكان من الصعب تقبّل فكرة أن تكون خصلات كيرلي غير متناسقة على مقدمة الجبين.



أكثر من طريقة لا عتماد قصة الغرة مع شعركِ الكيرلي



الغرقة الطويلة من الأمام مع الشعر القصير

الغرقة الطويلة من الأمام مع الشعر القصير



يمكنكِ اختيار تسريحة الشعر القصير مع غرة طويلة وكثيفة، لتتناسب مع قصة شعرِك، والتي تعتمدها الصبايا أكثر مع الشعر الويفي بلمسات بسيطة من الكيرلي، لاطلالة كاجوال مرحة مثالية للمراهقات.



الشعر الملفوف بطريقة دائرية مع الغرة

الشعر الملفوف بطريقة دائرية مع الغرة



للصبايا صاحبات الوجه الطويل يمكنكِ تجربة تسريحة الكيرلي الملفوفة أو المعروفة بـ "الخواتم"، لما تحمله من شكل الخاتم أو الدبلة، والتي تزين الوجه بالكامل على شكل نصف هلال، وتكون الغرة بالمستوى الدائري نفسه.



الغرة القصيرة مع الشعر المرفوع

الغرة القصيرة مع الشعر المرفوع



إذا كنتِ لا تريدين المغامرة بقص الغرة، فجربي تسريحة pineapple المرفوعة لأعلى، وتنسدل أطراف الشعر على الشعر من الأمام، لتكون غرة جريئة وعصرية لمظهرِك.



الغرة على كلا الجانبين

الغرة على كلا الجانبين



إذا اعتمدتِ تسريحة الفرق على كلا الجانبين، فالغرة ستأخذ المنحنى نفسه كذلك، هي تتطلب منكِ فقط بعض الجرأة لاطلالة كلها ثقة بالنفس.

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