رئيس "قومي المرأة": فروع المجلس تسعى لتحسين الصحة في المحافظات

حضرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المؤتمر الإعلامي لمشروع "دعم النساء المعنفات المنفذ في أسوان وأدفو وقنا"، الذي نظمته الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند".

حضر المؤتمر السيدة سوسن عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة، والسيدة نازلي شهبندر نائب رئيس الجمعية وأمينة الصندوق، والدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وأعربت مرسي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مشيرة أنها تفخر بكونها رئيس المجلس القومي للمرأة في هذا العصر الذى تتمتع فيه المرأة المصرية بإرادة سياسية تؤمن إيماناً حقيقيا بحقوق المرأة وتدعم هذه الحقوق، مشيرة إلى أن ما حدث بين عامي 2011 و2012 من تراجع كبير في حقوق المرأة، وأن دستور 2012 لم يتضمن أي حقوق للمرأة المصرية، التي نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية.

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وأشارت إلى أن فروع المجلس في المحافظات تتعاون مع فروع الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة في المحافظات، للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات.

وفي الختام قامت الدكتورة مايا مرسي بتسليم درع المجلس إلى الاستاذة سوسن عطية تكريما لها علي دورها الذي تقوم به من خلال الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة، للنهوض بالمرأة وتمكينها في كافة المجالات.