بالصور..حفل زفاف حفيد نابليون بونابرت

على غير المتعارف عليه من الزيجات في الوسط السياسي، أعلن جون كريستوف نابليون بونابرت، 33 عاما، أحد أحفاد شقيق نابليون بونابرت الأول إمبراطور فرنسا، زواجه عن حب من الكونتيسة أوليمبيا فون أوند زوأركو زينيربيرج، 31 عاما، حفيدة شقيقة زوجة الإمبراطور الفرنسي، وقال إنه لا يهدف لأي مصالح سياسية.

وأقيم حفل الزفاف، أمس، في أجواء ملكية مبهجة باهرة، حيث ارتدت العروس فستانا ملكيا رائعا أضفى عليها إطلالة جذابة، وتمير باختلافه عن السائد في ستايل الفساتين، حيث كان من اللون الأبيض، على هيئة أوراق شجر طولية متداخلة ومفرغة.

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كان بين الحضور في حفل الزفاف الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها رجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي، ويرتبط الزوجان بصلة قرابة بعيدة، لأن الكونتيسة أوليمبيا هي ابنة شقيقة الزوجة الثانية لنابليون الإمبراطورة ماري لويز النمساوية، بحسب "روسيا اليوم".

يذكر أن نابليون الأول تزوج من ماري لويز، عام 1810، وقال في يوم زفافه إن ذلك الزواج انتصار للحب وليس له علاقة بالحروب الناشبة، لأن الجميع ظن وقتها أن تلك الزيجة ما هي إلا عملية سياسية للانتصار في الحرب.