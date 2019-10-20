الامارات | أميتاب باتشان في الشارقة.. بهذا الموعد

شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان في الشارقة.. بهذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الممثل الهندي أميتاب باتشان، نجم السينما البوليوودية وأيقونة الثقافة العالمية، نهاية الشهر الجاري، في أول زيارة له إلى الشارقة، للمشاركة في جلسة تفاعلية في 30 الجاري.

كما يشهد الحدث الثقافي، إطلاق كتاب «بصوتٍ عالٍ: أميتاب باتشان»، للدكتور رِسول بوكوتي، الحائز جائزة الأوسكار، إلى جانب استضافة معرض للصور الفوتوغرافية يحتفي برحلة الممثل الهندي أميتاب باتشان التي استمرت على مدار نصف قرن، ويعرض أعمال المؤرخ السينمائي الهندي الأبرز إس. إم. إم. أوساجا.

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وتستضيف الدورة الـ38 من المعرض نخبة من الرموز الثقافية والفنية العربية والعالمية، تزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019.

ويعدُ باتشان كاتباً وقارئاً شغوفاً، فهو ابن الشاعر الهندي هاريفانش راي باتشان، كما استطاع النجم البوليوودي أن يحتل مكانة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تخطى عدد متابعيه على «تويتر» حاجز الـ 36.9 مليوناً، في حين وصل عدد متابعيه على موقع «إنستغرام» إلى أكثر من 12.6 مليون شخص.

وخلال مسيرته شارك باتشان في أكثر من 230 فيلماً هندياً وعالمياً، منها فيلم «غاتسبي العظيم»، ويتمتع أميتاب باتشان بشعبية كبيرة.