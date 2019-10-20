الامارات | قرحة الفم.. وصفة غير مكلّفة لتجنب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرحة الفم.. وصفة غير مكلّفة لتجنب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد قرحة الفم من أكثر الأعراض شيوعاً، وتظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة مؤلمة في الفم، ولتجنب مثل هذه القرحة يجب الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، ولا يتطلب الأمر استعمال مستحضرات طبية أو غسول فم مركّز أو مطهر.

وتنصح غرفة الصيادلة الألمانية بولاية ساكسونيا السفلى بغسل الفم بالماء بعد الوجبات، نظراً لأن الإصابات الدقيقة، التي قد تنتج عن فتات الخبز والمكسرات والشوكولاتة أو التهيج الذي يحدث بسبب تناول الطماطم أو الحمضيات والتوابل، قد تكون المسؤولة عن ظهور الالتهابات وقرحة الفم.

ولم تتضح بعد الأسباب التي تؤدي إلى تطور القرحة في الغشاء المخاطي للفم والبلعوم بدقة، وغالباً ما تظهر قرحة الفم مع الأطعمة التي تحتوي على الهستامين، مثل الأطعمة المدخنة والجبن والفاكهة الناضجة للغاية والأنواع المختلفة من المكسرات.