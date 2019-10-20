فساتين سهرة من وحي دنيا بطمة من بينها مكشوف الأكتاف بتصميم ضيق

حصلت المطربة المغربية دنيا بطمة على المركز الثاني عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي "آراب أيدول"، وهذا ما دفعها للغناء وإبهار العالم بحنجرتها الذهبية ودقة أدائها الغنائي، وتألقت الفنانة دنيا بطمة من خلال حفلاتها ومناسباتها الخاصة بـ فساتين أنيقة ومميزة، جمعنا لكِ اليوم أبرزها لتستوحي منها أفكارًا لإطلالاتك الأنيقة.

أزياء مناسبة للسهرة من ميريام فارس

أطلت دنيا بطمة بفستان بني مكشوف الأكتاف بتصميم ضيق مزين بفتحة جانبية وقصَّة مميزة من المنتصف وتزينت بفستان أنثوي صُمم من الأعلى بشكل شفاف مزين بفصوص فضية ومن الأسفل بطبقات متتالية بقماش كسرات مميز بإحدى درجات اللون البرتقالي المميزة.

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واختارت فستانًا منفوشًا مكشوفَ الأكتاف باللون الزهري، كما تأنقت بفستان زهري مزين بشراشيب صُمم بشكل واسع من الأعلى وبقصَّة الحورية من الأسفل، وظهرت بفستان ضيق ذهبي اللون تزينه لمعة مع قصَّة جانبية، ونسقت فستانًا زهريًا قصيرًا منفوشًا بأكمام طويلة تسكوه اللمعة الذهبية بنقوش مميزة مع حذاء بكعب لامع وعدة إكسسوارات، وارتدت فستانًا أسودَ مزينًا بالأزرق والأخضر بطريقة مميزة.

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موضة ألوان فساتين سهرة من مجموعات الأزياء الجاهزة

وتميزت بفستان منفوش تكسوه اللمعة وتجملت في الإطلالة الأخيرة بفستان أزرق مميز صُمم بفتحة جانبية وبشكل منفوش من الأسفل وقصَّة مذهلة من الأعلى بقماش مملوء بالفصوص الصغيرة، ومن الجهة الأخرى صُمم بقصة زرقاء مميزة.



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