جثث مستلقية.. سيدات باريس يتظاهرن بسبب العنف ضد النساء

تظاهرت مئات السيدات في فرنسا، اليوم، ضد ما قالوا عنه "العنف الممارس ضد النساء"، بعدما أفادت جمعيات محلية مدافعة عن حقوق المرأة، إنه قتل تقريبا 120 امرأة في عام 2019 فقط، نتيجة العنف الأسرى الممارس ضدهن. وتظاهرت السيدات المشاركات بأنهن موتى "جثث مستلقية"، واستلقين على الشارع، ثم نهضن فجأة وقالوا: "لا للمزيد"، فيما رفعن لافتات مكتوب عليها أسامي الضحايا من النساء تخليدا لذكراهن، وتنديدا بالعنف الممارس ضد المرأة في فرنسا، بحسب "رويترز". Advertisements وقالت ساردين بوشيه التى ترأس رابطة لضحايا العنف الأسرى في تصريحات لرويترز، إن "عدد الضحايا غير مقبول"، وكانت شقيقتها قد توفيت حرقا عام 2017 على يد شريكها وعلى مرأى من ابنتها البالغة من العمر 7 أعوام. وتأمل المشاركات في المظاهرات في لفت الانتباه إلى العنف الممارس ضد المرأة.

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