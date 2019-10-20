في أقل من 30 دقيقة.. حضري سلطة المكرونة بالبروكلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة سلطة المكرونة بالبروكلي على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: 300 x جرام بروكلى (مفصول الزهرات مسلوق). 200 x جرام جبنة شيدر (مقطّع إلى مكعبات). 16 x عدد طماطم (شيري). 1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة). 1 x كوب (140 جرام) مكرونة. Advertisements 1 x معلقة صغيرة أوراق ريحان مجفف. 1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة). ½ x كوب (140 جرام) زيتون اسود (مخلي). ¼ x كوب (240 مللى) زيت زيتون. ¼ x كوب (240 مللى) عصير ليمون طريقة التحضير: هنسلق المكرونة بحسب التعليمات الموجودة على العبوة نصفّيها جيداً ثم نضعها في وعاء التقديم، وبعد كده هنضيف البروكولي المسلوق، ومكعبات جبن الشيدر، والزيتون والطماطم الكرزية و نرشّ الريحان على وجه السلطة، وبعد كده هنخلط الليمون مع الملح و الفلفل و زيت الزيتون و نرشهم على السلطة، وتقدم.

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