كيت ميدلتون تُنفق هذا المبلغ على إطلالاتها في 5 أيام بباكستان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنفقتْ دوقةُ كامبريدج، كيت ميدلتون 12 ألف جنيه إسترليني (16231) ألف دولار على ملابسها خلال جولتها الملكية في باكستان التي استمرّت 5 أيام.

واختارت ميدلتون، 38 عامًا، مجموعةً من الأزياء التقليدية والمختارة بعناية للزيارة وتعاونت مع عدد من المصممين البريطانيين والباكستانين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كارين لاودورت، خبيرة الأزياء: "بشكل عام، اختارت كيت أسلوبًا بسيطًا للغاية، يعكس اختيار روح وأناقة البلد الذي زارته".

وأضافت: "إدراكًا لمحيطها والتقاليد في باكستان، اختارت خزانة ملابس غير متفتحة ومحتشمة".

في اليوم الأول من الزيارة، وصلت ميدلتون إلى قاعدة القوات الجوية الباكستانية "نور خان"، بزي من تصميم مصممة الأزياء البريطانية "كاثرين ووكر" قيمته حوالي 1700 دولار، وحقيبة جلدية بـ 30 دولارًا، وأقراط بـ 10 دولارات، وحذاء تم ارتداؤه من قبل بـ616 دولارًا.

وفي اليوم الثاني، توجّهت إلى مدرسة في إسلام أباد، مرتديةً زيًّا لونه أزرق بوشاح من تصميم المصممة الباكستانية ماهين خان، تكلف حوالي 519 دولارًا.

ثم بدّلت ملابسها خلال اجتماع رسمي مع رئيس باكستان في القصر الرئاسي في إسلام أباد، وارتدت سترة وسروالًا بـ 3408 دولارات.

وفي المساء خلال استضافتها من قبل المفوض البريطاني العالي إلى باكستان في إسلام أباد، ارتدت فستانًا من مصممة الأزياء البريطانية "جيني باكهام" بحوالي 4726 دولارًا.

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وخلال زيارة إلى جبال تشياتيبو الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش في اليوم الثالث، ارتدت قميصًا بـ 90 دولارًا، وباقي الإطلالة كانت قد ارتدتها من قبل.

وفي اليوم الرابع، وصلت مطار لاهور وهي ترتدي زيًّا من شركة "جول أحمد" الباكستانية بـ 73 دولارًا، وشالًا من تصميم مصممة الأزياء الباكستانية "مهين خان" بلغت تكلفته 78 دولارًا، وحقيبة بحوالي 650 دولارًا.

وفي لقاء لحضور اجتماع الأديان في مسجد بديهي، اختارت ميدلتون زيًّا تقليديًا من تصميم "ماهين خان" بحوالي 500 دولار، وأقراطًا من "كاثرين زوريدا" بـ 195 دولارًا.

وفي اليوم الخامس، زارت قاعدة Army Dog في إسلام أباد بمعطف بـ876 دولارًا، وسروال بحوالي 162 دولارًا وحذاء من Russell & Bromley بـ 253 دولارًا.

وغادرت كيت ميدلتون مطار لاهور مرتديةً لباسًا تقليديًا مطرزًا من العلامة التجارية الباكستانية إيلان بـ 1038 دولارًا.