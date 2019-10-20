من "كلبي دليلي" إلى "نورلي حياتي".. محطات في قصة حب مي كساب وأوكا

"الحب يصنع المعجزات"، هذه الجملة تنطبق على قصة الحب، التي جمعت بين أوكا ومي كساب، أحد أشهر الأزواج في الوسط الفني، حيث عاشا قصة حب تم تتويجها بزواج دام لمدة 5 أعوام حتى الآن.

تعرف الثنائي على بعضهما البعض أثناء تصوير فيلم "كلبي دليلي"، كان هذا بعد وفاة والدة مي بإسبوع واحد، حيث اضطرت مي للنزول لتصوير الفيلم، مع أن حالتها النفسية كانت سيئة للغاية.

ولكن وجود أوكا في حياة مي تحديدًا في هذا التوقيت جعل الأمر سهلًا عليها بعض الشيء، حيث استطاع بعد عناء إخراجها من الحالة السيئة التي مرت بها، إثر وفاة والدتها، خاصة أن والدتها كانت كل حياتها.

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وتقارب الثنائي أوكا ومي أكثر أثناء تصوير فيلم "8%"، حيث أقاما في نفس الفندق طوال فترة التصوير التي كانت عبارة عن 28 يوما، وقربهما هذا من بعض كثيرًا، كما غيّر في نفس مي الكثير، واستطاعت أن ترى الحياة بعين مختلفة تمامًا بسبب وجود أوكا بجانبها في هذه الفترة.

دعم أوكا مي حتى تطور من نفسها وبالفعل نجح في هذا، وتوقع الثنائي ردود فعل الجمهور على ارتباطهما، ولكن هذا الأمر لم يكن عقبة بالنسبة لهم، حيث كانا مؤمنين بأن لا يوجد شيء على وجه الأرض يمكنه أن يعصف بقصة حبهم.

وفي عام 2015 تزوجا رسميًا، في حفل زفاف حضره العديد من نجوم الوسط الفني، ومن وقتها لا تترك "مي"، فرصة إلا وتعبّر عن تقديرها وحبها له بعبارة "نولي حياتي"، كما تتحدث كثيرا عن مدى السعادة التي يحقّقها لها، مشيرة إلى أن شخصيته الحقيقية مختلفة تماما عن شخصيته الفنية وصورته الذهنية عند الناس.

ورزقت مي من زوجها بابنتين، وحاليًا هي حامل في شهرها الأخير.