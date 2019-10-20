مرض قشر السمك أو مرض جلد السمكة، هو اضطراب جلدي عبارة عن تجمع خلايا الجلد الميتة في شكل بقع جافة وسميكة على سطح الجلد، ويصاب به حديثي الولادة، وفقًا لموقع "Daily Medical". أعراض مرض قشر السمك شحوب وجفاف الجلد. قشور بيضاء اللون. فروة رأس قشرية. شقوق عميقة ومؤلمة في الجلد. Advertisements أسباب مرض قشر السمك يحدث مرض قشر السمك بسبب طفرة جينية وراثية، يرثها الأطفال من أحد الأبوين فقط، والأطفال المصابون بالصورة الوراثية من المرض، عادة ما يكون جلدهم طبيعي في أثناء الولادة، لكن خلال السنوات القليلة الأولى يصبح الجلد أشد صلابة ومليئا بالقشور. علاج مرض قشر السمك التقشير بواسطة الكريمات والمراهم. حمامات طويلة لتليين الجلد، واستخدم الصابون المعتدل، مع فرك الجلد برفق بواسطة الإسفنج الخام المحكم أو حجر الخفاف للمساعدة في إزالة القشور. ترطيب الجلد الجاف برفق بعد الاستحمام، بواسطة منشفة.

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