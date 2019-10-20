قطار عمره 100 عام يتحول إلى فندق فاخر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تحولت عربة قطار بريطانية قديمة تعود للعشرينيات من القرن الماضي، إلى فندق سياحي فاخر يرتاده السياح من جميع أنحاء العالم.

ويتميز القطار الذي يقع في محطة هاميشاير للقطارات، بلونه الأخضر الجميل من الخارج، في حين يحتوي من الداخل حمامين وسريرين بتصميم أنيق وعصري، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وتتسع العربة التي تحتوي على غرفة معيشة مفتوحة ومطبخ، لأربعة أشخاص، وهي مناسبة للأطفال والحيوانات الأليفة. كما تتميز عربة القطار بنوافذها الكثيرة التي توفر إطلالات رائعة على الطبيعة الخضراء والمروج المحيطة بالمكان.

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ويمكن لنزلاء العربة من السياح، الاستمتاع بنزهات في مسارات المشي القريبة من العربة، واحتساء المشروبات الباردة في المقهى القريب.

وقد تم الاحتفاظ ببعض الموجودات القديمة داخل القطار لتعطي صبغة تراثية للمكان، مثل الملصقات الإعلانية القديمة للسكك الحديدية ورفوف الأمتعة القديمة. وتبلغ أسعار الإقامة في هذا الفندق المميز، 500 دولار أمريكي لمدة ثلاث ليال و800 دولار لمدة سبعة أيام.

يذكر بأن عربة القطار التي تدعى "سبرات أند وينكل" كانت تمر عبر محطة هامشاير واستخدمتها الملكة فيكتوريا نفسها للسفر إلى جزيرة وايت، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.