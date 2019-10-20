8 نصائح لنوم مريح على الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

في كثير من الأحيان نحتاج إلى النوم على الطائرة، وخاصة في رحلات الطيران الطويلة، ولكن الظروف على متن الطائرة قد لا تكون مناسبة دائماً للنوم، لذلك تقدم صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية مجموعة من النصائح، للحصول على قسط من النوم والراحة على الطائرة، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

1- تجنب السكريات

عندما تجلس لفترات طويلة، فأنت لا تستهلك الكثير من الطاقة، لذلك لست بحاجة إلى الكثير من السكريات، وينتهي بك الحال بالشعور بالانتفاخ خلال الرحلة.

2- مكملات الميلاتونين

الميلاتونين هرمون أساسي يمنحك القدرة على النوم، لذلك ينصح بتناول مكملات الميلاتونين قبل واثناء رحلات الطيران الطويلة.

3- ارتداء الأحذية الفضفاضة

إذا كانت ترغب بالشعور بالراحة والاسترخاء، فأنت بحاجة إلى ارتداء حذاء مريح خلال رحلة الطيران، لذلك احرص على اختيار حذاء فضفاض ومريح قبل السفر.

4- اختيار المقعد

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حاول اختيار مقعد قرب النافذة، لتتمكن من الاستناد إلى جدار الطائرة والنوم، في حين لن تحصل على هذه الميزة في المقعد الأوسط أو الجانبي.

5- اختيار وسادة سفر مناسبة

تتوفر في الأسواق العديد من أنواع وأحجام وسائد السفر. احرص على اختيار ما يناسبك ويمنحك القدرة على النوم براحة واسترخاء.

6- التأمل

لا تزعج نفسك أو تتعرض للتوتر قبل السفر، وحاول أن تستمتع بلحظات هادئة للاستمتاع بالرحلة بأكملها. والتأمل هو المفتاح للراحة والنوم خلال الرحلات الجوية، ويمكنك تعلم تقنيات التنفس لمساعدتك على ذلك.

7- ارتداء ملابس مريحة

كما هي الحال بالنسبة للأحذية، يفضل ارتداء ملابس فضفاضة، لتنعم بتجربة سفر مريحة، وتكون قادراً على النوم.

8- قناع العينين وسدادات الأذن

تحتاج إلى تهيئة الأجواء على متن الطائرة للنوم، لذلك يفضل اقتناء قناع للعينين لحجب الضوء، وسدادات للأذنين للانعزال عن الفوضى المحيطة على متن الطائرة.