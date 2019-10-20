فوائد وأضرار الزنجبيل

الزنجبيل وهو نوع نباتي من جنس الزنجبيل، ويحتوي بهار الزنجبيل على العديد من الفوائد الصحية، والتي تشجعك على تناوله يوميا، وبالرغم من فوائده المتعددة إلا أن له أضرار تؤثر على صحة الإنسان.

وإليك أضرار وفوائد الزنجبيل، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

فوائد الزنجبيل

يحفز الهضم

يعتبر الزنجبيل هو أفضل صديق لك لدعم كل شيء يتعلق بالصحة الهضمية.

التّخفيف من آلام الدورة الشهرية

اكتشف الباحثون أنّ تناول 250 جراما من الزنجبيل 4 مرات يوميا لمدة 3 أيام خلال فترة الدّورة الشّهرية، يوازي مفعول مسكّنات الآلام الطبيّة المستخدمة في عمليّة التقليل من آلالام المرتبطة بها.

التخفيف من ألم المفاصل

أُثبتَ أنّ تناول الزّنجبيل 4 مرّات يوميا، يعمل على التّخفيف من ألم مفصل الرّكبة بعد 3 أشهر من العلاج.

التخفيف من أعراض البرد والسعال

حيث يعمل الزّنجبيل على زيادة اتّساع الشّعب الهوائيّة، والتّخفيف من حدّة بعض أعراض الحساسيّة.

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أضرار الزنجبيل

- يتسبب في قرح المعدة، وانتفاخ البطن، التي تتسبب في الغازات.

- ضرره على الأمعاء، هناك من يتناوله دون مضغ، ما يتسبب في انسداد الأمعاء.

يصفه الكثير من الأطباء للحوامل، للتخلص من مشكلة الغثيان الصباحي، إلا أن تناوله بكثرة، يتسبب في تشوهات الجنين حال عدم إجهاضه.

- يعمل على تغيير مستويات السكر فى الدم، ما يؤدي إلى انخفاضه بشكل مفاجئ، ما يتسبب في مشاكل مفاجئه خاصة لكبار السن.

- يؤدي تناول الزنجبيل بكثرة إلى انخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائه على مادة الساليسلات، التي تشكل خطرا لمن يعانون من النزيف.

- يسبب الزنجبيل الشعور بالنعاس والخدر، وكان يستخدم فيما سبق كمخدر.