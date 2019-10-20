يعتبر السمك من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها وخاصة قشر البياض، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل سمك قشر بياض، على طريقة الشيف عماد الخشت، مقدم برنامج "طبخة ونص"، على سي بي سي سفرة. المقادير سمك قشر بياض. شرائح ليمون. بصل. روزماري. شبت. ملح وفلفل. زيت زيتون. أرز. طريقة التحضير ضعى شرائح الليمون في ورق الزبده. Advertisements ضعى السمك و نرشه بزيت زيتون وملح وفلفل. نضع الروزميري ثم الشبت و نعصر ليمون عليه. نقفل ورق الزبدة و نضعه في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة على ١٨٠ افتحى الورقة من النص و يقدم. يقدم مع أرز أبيض بالزيت.

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