صور.. تعرفي على قصات الشعر موضة شتاء 2020

مع كل فصل جديد تبدأ موضات جديدة في الظهور، سواء ملابس أو مكياج وقصات الشعر، ولطبيعة فصل الشتاء الباردة تتميز قصاته بأنها دافئة، سواء في ألوانها، أو اللوك، وهذا الشتاء يميزه الشعر القصير بمختلف أشكاله.

واتجاهات الموضة تأتي عادة من كبار مصففي الشعر العالميين، وكذلك من عروض الأزياء في لندن وباريس، ويستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "ستايل كريز".

البوب

وهي تسريحة شعر قصير إلى ما تحت الأذن مباشرة، وهو موضة شتاء 2020، سواء الليس منه أو المموج.

بيكسي

الشعر البيكسي الذي له أطوال مختلفة ولكنه قصير، موضة هذا الشتاء، سواء ليس أو كيرلي، أو ليس طويل.

Advertisements

الضفائر الهولندية

موضة هذا الشتاء للشعر الطويل والقصير.

ذيل الحصان

المرتفع هو المفضل لموضة شتاء 2020.

ميسي بان

أو الكعكة غير المتناسقة، هي كذلك تسريحة رائعة للشعر الطويل في الشتاء.

يمكنك أن تستوحي تسريحتك للشتاء القادم من تلك الصور، او تنسيق تسريحة خاصة بك.