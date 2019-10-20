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من المطبخ اليمني، حضري لأسرتك مقلقل اللحم الشهي، وقدميه مع الخبز والارز الأبيض، بخطوات الشيف منال العالم.
مكونات مقلقل اللحم
دقيق
سمنة
بصل مفروم خشن
ثوم مهروس
فلفل أخضر
بهارات مشكلة
ملعقة ملح
ملعقة كمون
ملعقة شطة
ملعقة كزبرة
فلفل أسود
طماطم مفروم
صلصة طماطم
كوب ماء
طريقة عمل مقلقل اللحم
ضعي السمن في طاسة، على نار عالية.
تبلي اللحم بالدقيق، ثم ضعيه في السمن الساخن، وقلبيه جيدًا.
ضيفي البصل، الثوم، الفلفل، البهارات، الملح، الكمون، الشطة، الكزبرة والفلفل للحم، وقلبيهما جيدًا.
ضيفي الطماطم، والماء، والصلصة، واتركي المكونات تغلي، لمدة نصف ساعة ثم ارفعيها من على النار.
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