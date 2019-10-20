"عرض زواج وفستان زفاف".. الرومانسية تطغى على الحراك اللبناني

وسط الحراك الذي تشهده لبنان، كان للمرأة دوراً واضحاً، وعلى غرار العادة تظهر بعض المواقف غير المألوفة أثناء كل ثورة أو احتجاجات جماهيرية، ولكن الرومانسية والعنصر النسوي كان أبرز ملامح ثورة لبنان، مع تجاوب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على ظاهرة غريبة بعض الشيء، حيث ظهر في الفيديو شاب يتقدم لخطبة فتاة وسط إحدى المسيرات الاحتجاجية بلبنان.

واحتضن الشاب الفتاة ودار بها في فرحة، وسط تهليل من حولهم من متظاهرين.

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ولاقى هذا المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عليه أحدهم بـ"أنا من زمان أحب اللبنانين الحين زاد الحب، ناس رايقة بكل الأحوال والأوقات الله يسعدهم وينصرهم"، وعلق آخر بـ"يارب تصير فرحتهم فرحتين وتنتصر ثورتهم".

كما ظهرت في إحدى المسيرات، عروس ترتدي فستان أبيض بصحبة عريسها.

وأيضًا لاقت هذه الصورة رواجًا وإعجابًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت لبنان انتفاضة قوية مؤخرًا، حيث خرج الشعب اللبناني في مظاهرات احتجاجًا على الضرائب التي فرضتها الحكومة على قطاعات حياتية عدة وعلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي حرمهم من خدمات هي حق لكل مواطن.