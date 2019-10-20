يتكون طبق القنبلة من الفواكه المشكلة اللذيذة، ويتم تحضيره من خلال وضع قطع من البسبوسة، وأخرى من الكنافة، والقشطة الطازجة، حتى نال شهرة واسعة.

وتتفنن ربات البيوت في طرق إعداد طبق قنبلة الفواكه، والذي يحبه الكثير من أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.

وإليك طريقة عمل قنبلة الفواكه، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير قنبلة الفواكه

كوب من الفراولة.

3 ملاعق من الرمان.

حبة من البرتقال.

حبة من الموز.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقتان من ماء الزهر.

سكر (حسب الرغبة).

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ليمون.

طريقة تحضير قنبلة الفواكه

- اخلطي عصير البرتقال والسكر وعصير الليمون في قِدرٍ على نار متوسطة، حتى يغلي، ثم تخفض النار، ويترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يتكثف.

- ارفعي القِدر من على النار، وحركيه واتركي المزيج ليبرد.

- اخليط الفواكه في وعاء عميق، وأضيفي إليه خليط السكر والعصير وحركيهم.

- ضعي الإناء في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

- عند التقديم، اسكبي الفواكه في أطباق صغيرة، وقدمها باردة.