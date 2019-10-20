طريقة عمل شوربة الطماطم

شوربة الطماطم من الأطعمة الصحية للغاية، نظرا لأن بها العديد من العناصر الغذائية المهمة لبناء الجسد، كما أنها سهلة وسريعة التحضير. مقادير شوربة الطماطم بصلة صغيرة. 1/2 فلفلة حمراء صغيرة. 1/2 جزرة. فص ثوم. ملعقة صغيرة زيت زيتون. 400 جرام طماطم مقطعة. 3 ملاعق صغيرة صلصة طماطم. 3 ملاعق صغيرة كاتشب. ملعقتين صغيرتين سكر. زعتر طازج. 250 جرام مرقة خضار. ملح حسب الرغبة. فلفل أسود. Advertisements 4 ملاعق صغيرة كريمة لباني. للتزيين أوراق ريحان. شرائح زيتون. كريمة مخفوقة. طريقة تحضير شوربة الطماطم خرَّطي البصل، وقطعي الفلفل في شكل مكعبات، ثم قشري الجزر وابشريه، وافرمي الثوم. سخني الزيت، ثم ضعي البصل والفلفل والجزر واتركيهم لمدة 5 دقائق. ضعي الطماطم على الخليط وكذلك الصلصلة والكاتشاب والثوم والسكر والزعتر والمرقة. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 30 دقيقة. أضيفي الملح والفلفل. قلِّبي الحساء حتى يكتسب قواما متماسكا وأملسًا. أضيفي الكريمة ثم قدميها.

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