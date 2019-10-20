محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تعتاد بعض الأمهات على إلحاق أطفالهن بالحضانة قبل دخولهم المدرسة، حتى يعتادون على الأجواء الدراسية، وعلى الرغم من أهمية هذه الفترة، ولكنها تمثل تحديًا كبيرًا للطفل في هذه المرحلة العمرية، لأنه سينغمس في بيئة جديدة أكثر انفتاحًا، وسيخالط رفقاء جدد، الأمر الذي يتطلب من كل أم أن تكون على دراية كافية بالتوقيت المناسب لاتخاذ ذلك القرار. لمزيد من القراءة عن: "للأمهات.. 6 علامات تخبرِك بأن طفلِك مهيأ لدخول الحضانة" اضغط هنا

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