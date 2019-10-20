الامارات | ذكر الباندا «بي بي» يغادر أميركا إلى الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكر الباندا «بي بي» يغادر أميركا إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخلو موئل ذكر باندا بحديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن قريباً، بعدما يغادر (بي بي - أربعة أعوام)، وهو ابن زوج الباندا العملاق في الحديقة، إلى الصين في الشهر المقبل، للإسهام في تكاثر سلالته بالموطن الأصلي لأبويه.

وقال مدير حديقة حيوانات سميثسونيان الوطنية، ستيف مونفورت، إن «(بي بي) جزء من عائلتنا، نشعر بحزن لرحيله، لكننا متحمسون للإسهامات التي سيقدمها لتعداد الباندا العملاقة على مستوى العالم». وتعاونت الحديقة مع علماء صينيين في برنامج للتكاثر منذ تسلم أول حيوانات باندا عام 1972، بعد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للصين. ويشمل البرنامج عودة الباندا إلى الصين عند بلوغها الرابعة، بحيث يمكنها التناسل عندما تصل سن البلوغ في الخامسة. وبرامج التكاثر مهمة لجهود إعادة نشر حيوانات الباندا في البرية.

وبفضل إعادة زراعة الغابات لتوسيع موائل الحيوانات التي يمكن للسلالات العيش فيها، تغير تصنيف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة لحيوانات الباندا من مهددة بالانقراض إلى معرضة للانقراض. ويقدر عدد حيوانات الباندا العملاقة في البرية بنحو 1800.

و«بي بي» ليس الأول في عائلته الذي يسافر للخارج، إذ وصل أبواه، مي شيانغ وتيان تيان، من الصين عام 2000. كما سافر أخواه، تاي شان وباو باو، إلى الصين عندما بلغا السن المناسبة.