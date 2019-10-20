الامارات | انطلاقة «التحدي».. المدينة بأكملها نشيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة «التحدي».. المدينة بأكملها نشيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت فعاليات تحدي دبي للياقة في نسخته الثالثة التي بدأت أول من أمس، انطلاقة مميزة، إذ شاركت المدينة بأكملها في أنشطة رياضية متنوعة ضمن إطار الالتزام بممارسة الرياضة لـ30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

واحتفلت قرية فستيفال سيتي للياقة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«فيت بيت» والفطيم وقرية كايت بيتش للياقة برعاية اينوك، بالتعاون مع اتصالات ومراس ببداية فعالية اللياقة من خلال عرض ألعاب نارية، الليلة قبل الماضية، فيما شهدت المواقع الأخرى مشاركة حاشدة لسكان دبي بمختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية.

وحضر لاعب كرة القدم الهولندي كلارنس سيدورف اليوم الافتتاحي لتحدي دبي للياقة، إذ فاجأ مشجّعين، واستعرض مهاراته في كايت بيتش قبل التوجّه إلى فستيفال سيتي للمشاركة في تمرين «تخيل» المبهر. وستتحول دبي إلى صالة رياضة ضخمة حتى الـ16 من نوفمبر المقبل، لتتاح للجميع فرصة تسجيل أسمائهم والمشاركة في التحدي من أجل ممارسة نشاط رياضي لـ30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.