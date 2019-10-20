الامارات | رائدتا فضاء تكتبان تاريخاً على ارتفاع 408 كم فوق الأرض

شكرا لقرائتكم خبر عن رائدتا فضاء تكتبان تاريخاً على ارتفاع 408 كم فوق الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنعت رائدتا الفضاء الأميركيتان كريستينا كوتش وجيسيكا مير التاريخ، أول من أمس، عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل.

وتحقق الحدث الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) خلال مهمة روتينية نسبياً لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة.

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وأعلنت «ناسا» في مقطع مصور حي للعملية أن كوتش ومير خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.

واستمرت العملية نحو خمس ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس الماضي. وألغيت المحاولة بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

وهنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرأتين في مكالمة بالفيديو وشكرهما على شجاعتهما. وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير «ناسا» جيم بريدنشتاين: «هذا تاريخي حقاً».