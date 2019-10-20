الامارات | مبدعون من أميركا حتى نيبال في ضيافة «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن مبدعون من أميركا حتى نيبال في ضيافة «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق 30 أكتوبر الجاري، 60 من الأدباء والشعراء والفنانين، للمشاركة في فعاليات الحدث من خلال سلسلة ندوات وجلسات نقاشية وحوارات ملهمة، ينظمها المعرض، الذي يستمر حتى التاسع من نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

ويحلّ على دورة هذا العام من المعرض كلّ من: الإعلامي والممثل الكوميدي الأميركي ستيف هارفي، والكاتب التركي أورهان باموق، الحائز جائزة نوبل في الأدب، والمخرج السينمائي وكاتب الأغاني والشاعر الهندي سامبووران سينغ كالرا «غولزار»، والمدوّن ورائد الأعمال الأميركي مارك مانسون، الذي تصدر لائحة مؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً في 13 دولة مختلفة حسب تقييم صحيفة «نيويورك تايمز»، إذ ترجمت أعماله إلى أكثر من 50 لغة. كما يستضيف المعرض كاتبة الروايات البوليسية الأميركية، كاثي رايش، التي ألّفت 19 رواية لسلسلة «بونز»، وست روايات بعنوان «فيرالز» موجهة لليافعين. ويحضر كذلك في «الشارقة للكتاب» جيمس كلير، وهو كاتب ورائد أعمال ومتحدّث ومُصور أميركي، ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً «العادات الذريّة: منهج سهل لبناء عادات جيدة والتخلّص من العادات السيئة»، إلى جانب الأميركية ابتهاج محمد، وهي بطلة أولمبية ورائدة أعمال ومؤلفة كتاب «الأزرق الأكثر مدعاة للفخر».

وتضم قائمة الضيوف الكاتب الأميركي، ستيفن جيمس، الذي ألف 17 رواية تركّز على عامل التشويق النفسي؛ والمؤلفة والناشرة البريطانية إيلا واكاتاما ألفري، والفرنسية سيلين سانتيني، وهي مؤلّفة ومتحدّثة في مجال الاعتماد الذاتي، تُرجِم أحدث كتبها الذي أصدرته بعنوان «كينتسوجي: فايندينغ سترينث إن امبرفكشن» إلى 10 لغات.

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ويشارك في ندوات المهرجان كلّ من الروائية الأميركية الحائزة جوائز عدة، بيرنيس ل. مكفادين، والروائي الباكستاني إتش إم نقفي؛ والكاتب الأميركي ستيفن ريتز؛ والمؤلفة ومقدمة البرامج الأميركية كاثلين أنتريم.

ويشارك في الفعاليات أيضاً الكاتبة ليلى أبوالعلا (السودان - المملكة المتحدة)، ومؤلفة أدب الخيال الأميركية لين كونستانتين، وشريكتها الروائية فاليري كونستانتين ريس، والمؤلفة والمذيعة الغانية مارغريت باسباي، إضافة إلى كاتبة قصص الأطفال الكندية س. ك. علي، ومن إسبانيا يستضيف المعرض كاتبة القصص القصيرة، ناتاليا سيريزو، والمؤلّف وكاتب النصوص السينمائية بابلو هيران.

ومن الهند يستضيف المعرض الكتاب والفنانين: أناند نيلاكانتان وأنيتا ناير وأشوين سانغي وجولشان جروفر وجيت ثاييل وليزا راي. ومن بين الضيوف الممثلة والكاتبة النيبالية، مانيشا كويرالا، وأوبيل شيسالا، وهي شاعرة وراوية قصص من مالاوي، والكاتب والمغامر البريطاني جوردان وايلي، والكاتب النيجري ألك مارش نامدي إهيريم، والمؤلفة الأميركية بولينا سايمونز.