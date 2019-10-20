الامارات | ألمانيا ضيف شرف «أبوظبي الدولي للكتاب 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ضيف شرف «أبوظبي الدولي للكتاب 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن اختيار ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 التي تعقد عام 2021، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يعدّ أكبر وأهم معرض كتاب يختصّ بصناعة الكتاب والنشر على الصعيد العالمي.

ووقّع الاتفاقية وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سيف سعيد غباش، والمدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب يورغن بوز.

ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة ألمانيا في الدورة 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عدداً كبيراً من الناشرين، ويصاحبها مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، من شأنها تعزيز جسور التواصل والتحاور الثقافي عبر توفير فرصة للتبادل المعرفي والتعرف عن كثب إلى الثقافية الألمانية، بما فيها الأدب والتاريخ والفلسفة والفن والموسيقى والتجارة والصناعة التي تشتهر بها ألمانيا عالمياً.

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في السياق، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سيف سعيد غباش: «يأتي اختيارنا لألمانيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تقديراً لما تتسم به الثقافة الألمانية من قيمة معرفية عظيمة تكوّنت وتشكّلت عبر تاريخها الحافل بالمنجزات والتحديات، وترسيخاً للعلاقة المتينة بين بلدينا والمشتركات التي تجمعنا، وتقديراً منا أيضاً للاهتمام الألماني بالثقافة العربية عموماً، حيث نواصل التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدعم المساعي الرامية إلى الانفتاح الثقافي، وتعزيز الحوار والتواصل مع الآخر ضمن قيم التسامح والتنوّع الثقافي التي تشتهر بها دولة الإمارات».

وأضاف: «يسلط البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مزيجاً من الأنشطة التي تظهر ما جمعنا مع ألمانيا، خصوصاً في التراث الإنساني وما قدمته ألمانيا من منجزات علمية وإبداعات مؤثرة، عبر منصة عالمية مفتوحة صممت لتبادل الخبرات والأفكار، وتنمية الرؤى الإبداعية وتحقيق شراكات جديدة للنهوض بقطاع النشر في كلا البلدين».

يذكر أن روسيا هي ضيف شرف دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يعقد في الفترة من 15 إلى 21 أبريل المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.