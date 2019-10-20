الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تبني جسوراً ثقافية مع دُور ماليزية ولاتينية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشرين الإماراتيين» تبني جسوراً ثقافية مع دُور ماليزية ولاتينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ71 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي انطلق في 16 الجاري.

وتهدف مشاركة الجمعية إلى تعريف الناشرين الألمان، ومن مختلف أنحاء العالم، بالتجربة الإماراتية ضمن مشروعات مهنية وريادية، وتسليط الضوء على صناعة الكتاب والنمو المتسارع لسوق النشر، على مستوى عدد العناوين المطبوعة في حقول معرفية وإبداعية متنوعة، وعقد اجتماعات مع ناشرين دوليين والعاملين في قطاع النشر حول العالم.

وعقد ناشرون إماراتيون جلسات بيع وشراء مع 13 دار نشر ماليزية، بالإضافة إلى خمسة ناشرين من أميركا اللاتينية. وركّزت اللقاءات على أهمية التعاون والعمل المشترك في المستقبل بين الناشرين، من خلال الاستفادة من خبراتهم في مختلف قطاعات النشر، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير صفقات البيع والشراء، وتعزيز حماية حقوق النشر، والبحث عن الإمكانات والفرص لدى الناشر الإماراتي، من أجل تطوير أنشطته على الصعد كافة، وتوسيع شبكة توزيعه.

وأكد رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، علي بن حاتم، أهمية المشاركة في معرض فرانكفورت، الذي يختتم فعالياته اليوم، لتعزيز العلاقات مع المؤسسات العالمية ذات الصلة بالنشر، وإطلاق مشروعات مشتركة قادرة على إيصال الثقافة الإماراتية، والعربية عموماً، إلى مختلف حضارات العالم، ورفد ثقافة النشر بأحدث المعارف والإبداعات.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل دعمها لأعضائها من خلال عقد لقاءات متخصصة مع نظرائهم في المعارض الدولية والعربية، والعمل على ترويج منشوراتهم وتنمية مهاراتهم وإغناء تجاربهم في هذه الصناعة.

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وشارك عدد من ممثلي جمعية الناشرين الإماراتيين في اجتماعات عقدت من قبل الاتحاد الدولي للناشرين، بالإضافة إلى اجتماعات مع ممثلين عن مجموعة نيلسن المتخصصة في أبحاث ودراسات سوق النشر والكتاب، التي التقت معهم في معارض سابقة، وفي ورش عمل بمقر مدينة الشارقة للنشر، في شهر يونيو الماضي، إذ تم التباحث في إمكانية إعداد دراسات واسعة النطاق حول صناعة النشر في دولة الإمارات وتقنيات جمع البيانات.

وخلال اجتماع مع فريق publishing perspective، مجلة النشر العالمية، استعرضت الجمعية إنجازاتها ومشاركاتها المقبلة في عدد من معارض الكتب والمؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة في صناعة النشر، ومجالات التعاون مع المجلة في تبادل ونشر الأخبار والإعلانات.

كما التقى ممثلو الجمعية مع وفد من شركة OverDrive، التي تعدّ من أبرز الموزعين المتخصصين في الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والموسيقى والفيديو في الولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة العديد من القضايا حول النشر الرقمي، وإمكانية عقد ورشة عمل للناشرين الإماراتيين في هذا المجال.

جناح مشترك

ضمت قائمة الناشرين الإماراتيين المشاركين في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، مع الجناح المشترك لجمعية الناشرين الإماراتيين، كلاً من مجموعة كلمات ودار ثقافة للنشر والتوزيع، ودار الفلك للنشر والترجمة، ودار التخيل للنشر، ودار الربيع للنشر، ودار ليبرتي للنشر.