بعد 14 عاما من الفيلم.. كيف احتفلت مريم قورة طفلة "غاوي حب" بحفل زفافها؟

احتفلت، مساء أمس، الفنانة الشابة مريم قورة المعروفة بـ "طفلة فيلم غاوي حب" بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

إطلالة العروس

وتألقت العروس بفستان أبيض منفوش، مُرصع بالفصوص اللامعة، جعلها تشبه الأميرات، حيث جاء بدون أكمام من الجوبير، وله "ذيل" طويل للغاية.

كما اعتمدت على طرحة طويلة بيضاء من الجوبير، مرتدية "هير بيس" بدلًا من التاج التقليدي.

وفضلت العروس الشعر "الليس" من الخلف، مع الأقراط الألماسية البسيطة، والمكياج التُرابي ذو الألوان الفاتحة.

وأطلت والدتها، الفنانة عبير منير بفستان "أوف وايت" من الجوبير، له أكمام طويلة، واكستنشن من الخلف، مع الشعر المنسدل التي زينته بالـ "هير بيس".

وظهرت شقيقتها ملك، بفستان منفوش "بيبي بلو" دون أكمام مزود بالكرانيش، مع الشعر "اليس" البسيط.

وظهرت العروس وهي تشارك شقيقتها خلال الحفل بالرقص على العديد من الأغنيات.

أبرز الحضور

حضر حفل الزفاف العديد من نجوم الوسط الفني والرياضي، كان أبرزهم الفنانة نيرمين الفقي، ليلى علوي، إلهام شاهين، دينا الشربيني، عصام الحضري، والمصمم هاني البحيري، عبير صبري، وريم البارودي، والفنان عمرو دياب الذي أحيا حفل الزفاف.

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الجدير بالذكر إن "مريم" شاركت منذ 14 عاما، بفيلم "غاوي حب" في 2005، أمام الفنان محمد فؤاد، ورامز جلال.