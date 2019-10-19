أغربها المورينجا.. 3 مشروبات دافئة يوصي "الناظر" بتناولها في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
يعتاد بعض الأشخاص على تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء، مثل الينسون والنعناع، للشعور بالدفء، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.
وهذا ما أكده الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أهمية تناول المشروبات الدافئة في فصل الشتاء، خاصةً القهوة صباحًا، والشاي عصرًا، ونبات المورينجا مساءً، لاحتوائهم على جميع العناصر الغذائية التي تحافظ على سلامة جميع أعضاء الجسم.
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