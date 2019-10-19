لإطلالة جذابة..تعرفي على أنواع الكارديجان وكيفية تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعد موديلات "كارديجان" موضة شتاء 2019، من التصميمات التي لا غنى عنها، بقصاته واستايلاته المختلفة التي تناسب أغلب النساء، لذلك نستعرض لكي طريقة تنسيق "الكارديجان" لإطلالة عصرية أنيقة.

1- عليكِ تحديد طول "الكارديجان" حسب شكل وطول جسمك، فإذا كنتِ من أصحاب القامة القصيرة فيمكنك ارتداء "الكارديجان" الطويل بلون واحد.

2- للقصيرات اختاري "الكارديجان" المتناسق تمامًا مع حجم جسمك، وابتعدي عن الألوان الصارخة والنقشات الكبيرة، ويفضل اعتماد الألوان الهادئة أو الداكنة والنقشات البسيطة.

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3- عند ارتداء "الكارديجان" الذي يحتوى على العديد من الأوان والنقوش المزخرفة، يفضل تنسيقه على تيشيرت سادة بلون واحد.

4- يمكن ارتداء "الكارديجان" الطويل الواسع مع بنطالون من الجينز، أو الجلد الأسود، وإكسسوارات طويلة لتتناغم مع الطول.

5-تؤثر خامة "الكارديجان" على شكل الجسم عند ارتداؤه. فمثلاً تُظهر خامات القطن والستان المناطق الممتلئة في الجسم بشكل أكبر لذلك فهي تناسب صاحبة الجسم المتناسق أو النحيف. أما خامات الشيفون والحرير غير اللامع فتساعد على إخفاء الامتلاء.

6-يمكنك تنسيق الكارديجان مع تيشرت طويل، أو فستان قصير، وارتدى الجوارب السوداء مع وبوت طويل بالكعب العالي.