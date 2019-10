وصل لـ1000 جنيه.. أسعار الجواكت الأطفالي من أشهر البرندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

مع اقتراب حلول موسم الشتاء تستعرض بيوت الأزياء والماركات العالمية، أحدث منتجاتها الشتوية التي قد ترتفع أسعارها وفقا لتصريح سابق ليحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، الذي توقع أن ترتفع أسعار الملابس الشتوية بنسبة تصل إلى 10% مع بداية فصل الشتاء المقبل، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أسعار وأنواع المعاطف الشتوية "الجواكت" الخاصة بالأطفال من الماركات العالمية بمصر حسب الموقع الإلكتروني الرسمي لكل واحد منهم:

Zara-

معطف ريش كنجر تقني ملون بـ 999 جنيها، و جاكت صوف قصير رمادي جديد ممزوج بسنبلة 999جنيها، معطف جيليه تقني بوجهين طراز فينتاج بـ749 جنيها، جاكت قطن تقني بطابع الجوخ بـ999جنيها، معطف طويل موديل أسد البحر كحلي 1,199 جنيها، جاكت منتفخ بـ 749 جنيها، معطف موديل باركا برقعة هوكايدو بـ899 جنيها، وجاكت جاكيت دنيم فرو صناعي بـ 749 جنيها، جاكيت طراز نيوبرين رياضي بـ529 جنيها، جاكيت بايكر جلد اصطناعي بـ 999 جنيها.

- kickeepants

جواكت قطن مبطنة ولها غطاء رأس متوفرة بالوان عديدة موديل Fleece Zip-Front Hoodie with Sherpa-Lined Hood in Zebra بـ682 جنيها، وجاكت روز موديل Fleece Zip-Front Hoodie with Sherpa-Lined Hood in Macaroon بـ682 جنيها، وجاكت موديل Lightweight Print Zip Front Hoodie in India Pure Stripe بـ552 جنيها.

- lc wakiki

جاكت قصير وردي اللون 549 جنيها، معطف جلد صغير أسود اللون بـ 549جنيها، معطف طويل بغطاء رأس رمادي اللون بـ 699 جنيها، معطف وردي طويل بغطاء رأس بـ599 جنيها، جاكت صوف رمادي اللون بـ449 جنيها