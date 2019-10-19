“كيدهنّ عظيم”.. أردنية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بطريقةٍ شيطانية لا تخطر على بال!

هزّت محافظة عجلون شمال الأردن، جريمة قتل مروّعة، راح ضحيتها شاب ثلاثيني على يد زوجته وصديقه.

وبحسب شهود عيان، كان المغدور الذي يعمل “عامل وطن” على علاقة صداقة متينة بزميله بالعمل، والذي كان كثير التردد عليه في المنزل، ويبدو أن علاقة غير شرعية قد نشأت بين صديقه وزوجته.

وبحسب مصدر أمني، فقد اتفقت الزوجة مع صديق زوجها على قتله، حيث دست السم له في القهوة مساء يوم الخميس 10 أكتوبر، بوجود صديقه، ما تسبب بوقوعه في حالة إغماء، ليجهز عليه صديقه بطعنة قاتلة بالرقبة.

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وبعد ذلك قام القاتل، بمساعدة الزوجة، بنقل الجثة وإخفائها في حفرة امتصاصية بمحيط منزل القاتل.

وكانت الزوجة قد أبلغت أقاربها وجيرانها باختفاء زوجها مساء الجمعة 11 أكتوبر، حيث ادعت أنه غادر المنزل دون أخذ هاتفه النقال، صباح الجمعة، على غير العادة، ولم يعد للمنزل.

وعلى إثر ذلك بدأت الجهات المعنية والأهالي عمليات بحث أسفرت يوم الأربعاء الماضي عن العثور على الجثة في الحفرة الامتصاصية، واستطاعت الأجهزة الأمنية العثور على القاتل والحصول على اعترافه بوقت قياسي.