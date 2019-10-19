منها الكوكيز والبيتزا.. ابتعد عن 9 أطعمة إذا كمت مصابا بالبرد

هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بنزلات البرد، منها ما نوضحه فيما يلي، وفقا لموقع "Daily Medical".

الكوكيز والحلوى

هي أطعمة تضعف أداء خلايا الدم البيضاء، والتي تشكل العنصر الرئيسي في جهاز المناعة.

الفراولة

تعتبر الفراولة من الأطعمة التي تزيد الهيستامين في الجسد، ويؤدي ذلك إلى زيادة مخاط الأنف وانسدادها، وهو ما تريد أن تتجنبه وأنت مصاب بالبرد.

الجبن

تتم إضافة الجبن إلى أنواع عديدة من الساندويشات، لكنها غنية بالدهون الصلبة والتي تضعف محاربة الجسد للالتهابات.

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الـ آيس الكريم

يجمع الآيس كريم بين السكر الذي يضعف عمل المناعة، وبين دهون الحليب التي تزيد الالتهابات، لذلك لا يناسبك تناوله وأنت مصاب بالبرد أو الإنفلونزا.

الفلفل الحار

لا تتناول الفلفل وأنت مريض، خاصة إذا كان لديك سيلان في الأنف، لأن الفلفل الحار يزيد من إنتاج المخاط.

اللحوم الحمراء

أغنى الأطعمة الحيوانية بالدهون الصلبة التي تزيد الالتهابات، لذلك تناول اللحوم البيضاء خاصة الدجاج إذا كنت مصابا بالبرد.

البيتزا

من الأطعمة الغنية بالدهون الصلبة، كما تحتوى على جلوتين القمح الذي يزيد الالتهابات.

الـ هوت دوج

طعام يزيد جفاف الجسد بسبب الملح الزائد فيه، كما وجدت دراسة أن أكله في أثناء الإصابة بالبرد يزيد الصداع.