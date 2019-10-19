الامارات | تذكرة سفر مجانية لكل موظف.. مجموعة الإمارات تشجّع على تحدي دبي للياقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة الإمارات عن مبادراتها لتحدي دبي للياقة 2019 الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.
ولتشجيع المشاركة، ستقدم مجموعة الإمارات تذكرة سفر مجانية إلى أي وجهة تخدمها لكل موظف يشارك في التحدي حتى انتهائه. وتنظم طيران الإمارات ودناتا والشركات التابعة لمجموعة الإمارات عدداً كبيراً من الفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات طوال فترة التحدي.
كما تنظم دورات تدريبية مجانية للموظفين كدروس في فنون الدفاع عن النفس وبطولات في كرة الطائرة وغيرها. وسيساهم برنامج «صحتي»، الذي أطلقته مجموعة الإمارات مؤخراً لإطلاع الموظفين على المبادرات والنشاطات البدنية والاجتماعية والصحية في المجموعة، في دعم تحدي دبي للياقة من خلال تقديم محتوى معلوماتي يركز على أهمية التمرين، كما يقدم نصائح حول اللياقة البدنية التي يمكن للموظفين اعتمادها في عملهم وحياتهم الشخصية.
وتتعاون مجموعة الإمارات أيضاً مع نوادٍ رياضية ومدربين لتمكين الموظفين من ممارسة الرياضة وهم في مقار عملهم طوال شهر التحدي، من خلال تنظيم دورات «كروس فيت» والتدريب الدائري وتمرينات التمدد والتنفس واللياقة البدنية.
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